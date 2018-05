PvdA wil helderheid over taxatie stadion Helmond Sport

HELMOND - De PvdA Helmond wil meer inzicht in de taxatie van het stadion van Helmond Sport. De oppositiepartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur, onder meer of het taxatierapport openbaar gemaakt kan worden.

Sportpark De Braak wordt binnen een paar jaar omgetoverd tot Sport- en Beleefcampus De Braak. Onderdeel van dat plan is de verkoop van het huidige stadion door Stichting Belangen Helmond Sport (SBHS) aan de gemeente. Vandaar dat de voetbalaccommodatie werd getaxeerd.

Deze krant kreeg afgelopen donderdag inzage in en een toelichting op het taxatierapport. De firma Gloudemans uit Rosmalen, gespecialiseerd in waarderingen van bijzonder vastgoed, liet zien hoe zij tot een waarde van 1,96 miljoen euro is gekomen. Die waarde blijkt vooral te zitten in de looptijd van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en SBHS.

Erfpacht

De stichting kreeg het stadion in 1999 voor veertig jaar in erfpacht van de gemeente. Als SBHS het tot 2039 had kunnen exploiteren, had het daarmee netto nog een kleine twee miljoen kunnen verdienen, becijferde Gloudemans.

Het taxatierapport bevat echter een aantal opvallende getallen, zo werd duidelijk. Het gaat dan vooral om de inkomsten en kosten van SBHS (de exploitatie) en een huurverhoging voor hoofdhuurder Helmond Sport van ruim 52 procent per 2020.