Qrabbl zet creatieve invallers voor de klas in Helmond

Vervangersorganisatie Qrabbl uit Eindhoven heeft weliswaar enkele groepsleerkrachten in het bestand, beaamt directeur Bas Antonis. „Maar dat is niet waar we ons in eerste instantie op richten.” Even grasduinen door het vervangersbestand, dat een jaar na de oprichting zo'n zestig namen telt, geeft een beeld van wat Qrabbl wel biedt: mensen die gespecialiseerd zijn in één creatief vakgebied, variërend van techniek, filosofie of theater tot programmeren, schilderen of persoonlijke ontwikkeling. Het klinkt als de gedroomde invalkracht voor elk kind: een dag geen rekenen en taal. „We zijn een aanvulling, we bieden kinderen een andere kijk op de wereld.”