Raad in Helmond heeft oren naar alternatieven rubberkorrels

Nieuwe snelle grieptest al 250 keer uitgevoerd in ziekenhui­zen Eindhoven en Helmond

16 januari EINDHOVEN/HELMOND - Patiënten die zich met griepklachten melden bij de afdeling spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in Eindhoven, Helmond en Veldhoven krijgen sinds deze week een sneltest die binnen een half uur aangeeft of er sprake is van influenza en zo ja van welk type. De test is al al 250 keer uitgevoerd.