Raad van State kritisch over uitbreidingsplan HC Helmond

Kees had een veel beter plan, zei hij tijdens een rechtszaak tegen de rechters-staatsraden, ,,een plan van verpletterende eenvoud: verplaats de HC naar de velden van voetbalclub PVV, die gaat daar toch weg. Dat kost maar 2,16 miljoen euro tegen 6,6 miljoen euro voor de uitbreiding.”

De Helmonder was samen met een twintigtal omwonenden en Stichting Behoud en Ontwikkeling van de Ecologische en Cultuurhistorische Waarden Middengebied Eindhoven-Helmond(SBOE) naar de Raad van State afgereisd om het plan van HC Helmond om naar vijf hockeyvelden uit te breiden tegen te houden. Volgens Kees en andere omwonenden, waaronder Juul Wasser, is het veel beter om het uitbreidingsplan voor HC in een grotere context te plaatsen en daar ook tennisclub Shaile en de velden van PVV bij te betrekken. Die liggen allemaal in een halve cirkel aan de westrand van het stadspark Warande.

Naarden

Om de uitbreiding naar vijf velden mogelijk te maken moet een waardevolle houtwal worden geruimd en moet een beekje naar de Goorloop worden verlegd. Volgens Henk van Beek van de SBOE is dat funest voor de natuurwaarden ten noorden van de huidige hockeyvelden. Volgens hem houdt de gemeente onvoldoende rekening met de natuur en lijkt de compensatie tekort te schieten.

Ook de SBOE is voorstander van het verplaatsen van de HC naar de PVV-locatie, of voor een intensiever gebruik van de huidige velden van de HC. ,,De hockeyclub Naarden heeft net zoveel leden als de HC en die doen het met drie velden”, aldus de raadsman van SBOE. Volgens de huidige HC-voorzitter De Jager zit de hockeyclub aan zijn plafond en lijdt vooral de jeugd onder het gebrek aan speelvelden op de drukke zaterdagen. ,,We kunnen niet nog vroeger wedstrijden plannen dan nu en na 5 uur 's middags wordt het te laat. We willen ook gehandicapten hockey gaan organiseren. Dat kan nu niet.”

Krimpgemeente

Volgens de SBOE lost het jeugdprobleem zich vanzelf op omdat Helmond een krimpgemeente is waar steeds minder kinderen geboren worden. ,,In 2013 had de HC al 1200 a 1300 leden, dat zou naar 2000 doorgroeien. Maar ze hebben er nu nog steeds tussen de 1200 en 1300 en het aantal jeugdleden zal tot 2030 alleen nog maar sneller gaan afnemen. Dus er is helemaal geen noodzaak voor meer velden.”

Volgens de HC, gesteund door de gemeente Helmond, is er wel degelijk een noodzaak, alhoewel de gemeente niet zulke sterke argumenten had tijdens de rechtszaak. Want toen de Raad het over de alternatieven had, kreeg Helmond zelfs een tik op de vingers. Volgens een gemeentewoordvoerster zijn de PVV-velden 'te nat' en beter geschikt om daar na vertrek van de voetbalclub natuur te ontwikkelen. ,,Dat argument heb ik nog niet eerder gehoord, of gelezen”, zei rechter en staatsraad Rosa Uylenburg. ,,Dat is toch wel een nare manier van proces voeren als zo'n belangrijk argument nu pas tijdens de zitting opduikt.” En er waren meer argumenten van de gemeente waar de tegenstanders een beetje verbaasd op reageerden.

Hockeyjeugd

Andersom ook, want volgens een gemeentewoordvoerster is een verplaatsing van de HC zeker niet goedkoper (2,16 miljoen euro) dan het door Helmond gesteunde uitbreidingsplan van bijna 7 miljoen euro. Toch is het volgens oud-voorzitter Kees het beste als de Raad het plan terugstuurt naar het gemeentehuis. ,,Intussen is er een nieuwe gemeenteraad en een nieuwe wethouder die nog maar eens goed naar alle voors- en tegens moeten kijken. Ook ik vind het van groot belang dat de hockeyjeugd de ruimte krijgt. Maar waarom dan niet op een plek die veel geschikter is.”

Voor omwonende Wasser is een verplaatsing naar de PVV niet nodig, maar zij wil wel een nieuwe ontsluiting van de HC vanuit het westen en zuiden zodat er minder verkeer over de Horst hoeft. ,,Maar dan moet er wel een oplossing voor tennisvereniging Shaile gevonden worden. Die kan dan naar de PVV velden en dan kan er ook een gezamenlijk parkeerterrein voor de HC en Shaile komen.”