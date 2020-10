Raadselachtige snijwond na vechtpartij in Helmondse kroeg

Vlak voor kerst 2018 stond een Helmonder (25) in een kroeg ‘wat te vervelen met een kerstmuts’. Een andere bezoeker zag daar de humor niet van in. De man met de muts zegt dat hij sorry wilde zeggen. Maar de ander wilde slaan. Dat was mis, maar de ‘mutsman’ sloeg zelf terug en dat was wel raak. Bewaking zette hem buiten.