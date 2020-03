Raadsvragen en twijfels over onafhankelijke positie van Omroep Helmond na opstappen bestuur

HELMOND - De PvdA Helmond maakt zich zorgen over de kwaliteit en onafhankelijkheid van Omroep Helmond nu het bestuur is opgestapt. De partij wil van het stadsbestuur weten hoe belangrijk die de lokale omroep nog vindt en hoeveel geld er in de eigen communicatiekanalen wordt gestoken?

Het bestuur van Omroep Helmond stapte vorige week op uit teleurstelling over het eigen toekomstperspectief. De vertrokken bestuursleden vinden dat de omroep minimaal een subsidie van 150.000 euro nodig heeft om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Het lokale medium ontvangt nu een jaarlijkse bijdrage van ongeveer 75.000 euro en dat is in hun ogen te weinig om een professionaliseringsslag te maken. Online-platform Dit Is Onze Wijk (DIOW) neemt nu de leiding over.

De PvdA heeft ernstige twijfels over de kwaliteit en onafhankelijkheid van Omroep Helmond in die nieuwe opzet. De fractie heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college, omdat het van mening is dat een dergelijk, lokaal platform van groot belang is ‘voor het functioneren en versterken van onze lokale democratie'.

Niet tevreden

,,Laat duidelijk zijn: ook wij zijn op dit moment niet tevreden over de kwaliteit van onze lokale omroep”, zegt Nathalie Peijs namens de PvdA. ,,Maar we moeten ook eerlijk zijn. Wat mag je verwachten voor het budget dat we erin steken? En als een toekomstige lokale omroep alleen maar budget heeft om gemeentelijke events of bijeenkomsten te streamen, dan kunnen we er beter mee stoppen. Een echte volwaardige lokale omroep heeft, ook volgens minister Arie Slob, een veel meer journalistieke en controlerende functie.”

Quote We moeten ook eerlijk zijn. Wat mag je verwachten voor het budget dat we erin steken? Nathalie Peijs, PvdA Helmond

De vragen van de sociaal-democraten slaan niet alleen op het besluit van het bestuur van Omroep Helmond, maar ook op de ingezonden brief in het ED van voorzitter Johan Gademan. ,,Liever tuigt een gemeente een eigen façade op met communicatieadviseurs en een afdeling communicatie om haar eigen kernwaarden te kunnen uitdragen. Juist in deze tijd met eigentijdse media is dat noodzakelijk. Maar dat betekent ook dat ze regie in eigen hand wil houden. Dat is een politieke keuze. En ik zet daar vraagtekens bij”, schreef hij onder meer in zijn betoog.

Wat kosten de adviseurs?

De PvdA wil nu weten wat de kosten op jaarbasis zijn voor de gemeentelijke (afdeling met) bestuurs- en communicatieadviseurs. ,,Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de nieuwsbrief, de sociale media-kanalen van de wethouders en de burgemeester en overige inzet”, formuleert de PvdA. ,,Hoe is de ontwikkeling van deze kosten sinds 2015?”

De PvdA hoopt dat een deel van dit budget, in de toekomst zal worden besteed aan onafhankelijke, lokale media.