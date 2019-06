Raadsvragen in Helmond over vliegbasis De Peel

In vragen aan burgemeester en wethouders willen de partijen nu onder meer weten of Helmond op de hoogte was van het voornemen van Defensie, dat woensdag bekend werd gemaakt. D66 vreest dat de geluidsoverlast in Helmond te groot wordt, omdat de militaire vliegvelden in Eindhoven en Volkel nu ook al herrie produceren. De partij vraagt zich ook af wat de invloed is op ‘kwetsbare natuur'.