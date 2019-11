Rachid uit Helmond werd nog één keer naar Brabant gelokt en verdween

Iedere zomer verwelkomt Nador met open armen haar verloren zonen. Deze havenstad, waar de Middellandse Zee de uitlopers van het Rifgebergte kust, is geboortegrond van veel geëmigreerde Marokkanen. Stuk voor stuk keren ze in de vakantie voor even terug naar hun roots. Zo ook Rachid El Oiryachi. In 1998 viert de Helmonder (dan 34 jaar) samen met zijn familie vakantie in de Berberse badplaats. Maar als de zomer eindigt, blijft Rachid in zijn eentje achter. Noodgedwongen. Hij is op de vlucht. Als hij in Nederland daarna nog één keer zijn gezicht laat zien, is dat meteen zijn laatste teken van leven.



Rachid El Oiryachi is de middelste van drie zonen in een gezin met in totaal vijf kinderen. Hij is twaalf jaar oud als hij in Helmond wordt herenigd met zijn vader en opgroeit in volksbuurt de Wilma. Dat is ook de wijk waar Rachid later zelf een rijtjeshuis betrekt, aan de Ferdinand Bolstraat. „Maar daar was hij bijna nooit”, zegt zijn neefje Ahmed. „Mijn oom was altijd bezig. Als ik vroeg wat hij precies deed, zei hij altijd: ‘Ik zit in de handel.’ Hij kocht Nederlandse auto’s op en verkocht die dan weer in Marokko.”