Radiomaker Mario van Dinther maakt transfer naar Ditishelmond

Halsstarri­ge schennis­ple­ger opnieuw gepakt na misdragin­gen in Eindhoven­se winkels en bieb

DEN BOSCH - Wat hij deed is nauwelijks voor te stellen. De Eindhovenaar ging in drukke winkels achter vrouwen staan, haalde dan zijn geslacht uit zijn broek, hield dat bijna tegen hen aan en speelde ermee. En filmde dat allemaal. Het meest bizarre: hij is er in 2019 al eens voor veroordeeld, maar ging dus gewoon verder.

4 maart