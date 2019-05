Ramadan vormt voor Chaimae Azarfane uit Helmond geen belemmering voor examens

Tweede Kamer stemt over motie buizen­tracé Peel

19:15 HELMOND - Volgende week dinsdag wordt duidelijk of er in de toekomst transportbuizen voor gevaarlijke stoffen door de Peelregio kunnen komen. De Tweede Kamer stemt dan over een motie die komende woensdag wordt ingediend door het CDA, D66 en GroenLinks.