Ramde Geldropse man auto van vriendin tegen een lantaarnpaal? Of had hij gewoon een slappe band, zoals hij zegt?

Een schone en geruisloze vuilniswa­gen, het kan dankzij waterstof: ‘We geloven in deze techniek’

7 mei HELMOND - Vanaf deze maand worden er twee stille en schone trucks ingezet in de straten van Helmond en de omliggende gemeentes. De trucks gaan rijden op waterstof. Of die techniek in de toekomst op grote schaal kan worden toegepast, is echter nog de vraag.