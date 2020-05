Ratten rennen door park in Helmond: ‘Het zijn flinke exemplaren’

Het is een lieflijk parkje, aan het Hertogsveld in Brandevoort. Genoeg groen, houten vlonders en bovendien is het plantsoen mooi ingeklemd tussen fraaie huizenblokken. Maar wie op klaarlichte dag een rondje loopt door het hofje, ziet de ratten als vanzelf alle kanten op schieten. Volgens bewoners zitten de beesten er al jaren. Ze verschansen zich onder de constructies van hout en ze voeden zich met de rotzooi die hangjongeren achterlaten.