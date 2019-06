Rechtbank gijzelt vriendin Helmondse hoofdverdachte van moordzaak in 2002

Nieuwe rector OMO Scholen­groep Helmond benoemd

12 juni HELMOND - Paul Metzemaekers is de nieuwe rector van OMO Scholengroep Helmond. Hij volgt Hans Schapenk op. Metzemaekers (62) is nu nog rector van het Merletcollege in Cuijk, Grave en Mill. Hij begint in Helmond op 1 augustus 2019.