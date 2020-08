Rechtbank kan mensenhandelaar Helmond niet van herhaling weerhouden

Zware verdenkingen waarbij opheffing of schorsing van voorarrest niet past. Daarbij was er in dit geval in mei nog een akkefietje. Een slachtoffer was door hem gebeld en onder druk gezet. Officier van justitie Ingrid Masselink had zijn cel laten doorzoeken en er kwam een telefoon te voorschijn. Maar de volgende dag kreeg het meisje weer een bericht en bij een tweede zoeking vonden agenten nog drie gsm’s.