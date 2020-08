Rechtbank laat twee Helmondse straatdealers vrij uit voorarrest

DEN BOSCH Verdenking van harddrugsdealen is niet mis. Vooral niet als het om Helmonders gaat, een stad die steen en been klaagt over overlast. En gezien hun zwijgen hebben twee inwoners heel wat uit te leggen. Desondanks liet de rechtbank hen woensdagochtend vrij uit voorarrest.

Helmond ziet zwart van de dealers en wit van de cocaïne, aldus de volksmond. Regelmatig houdt de politie veegacties en grijpt her en der straatdealertjes in hun kraag. Arif K. , Tuvan T en Saher S. (25, 25 en 26 jaar) waren echter onderwerp van een groter onderzoek.

Geijkte paden

Dat verliep grotendeels via de geijkte paden. De politie kreeg tips, hield de mannen in de gaten, luisterde hun telefoons af en hoorde zo weer nieuw namen die ook onder de tap gingen. Uiteindelijk worden de verdachten dan een dag achtervolgt en pakte de politie hun klanten op zodra ze inkopen hebben gedaan. Vrijwel altijd lappen die hun dealers erbij waarop die mannen dan in de boeien gaan. Als het meezit, hebben ze hun voorraad op zak.

Dat laatste was in mei niet het geval. Wel wezen klanten de mannen aan als verkopers. Ze zouden minstens een half jaar actief zijn. De politie kreeg ook de dealer-telefoon te pakken, waar veel bewijs uit kon worden gehaald. Zoals vaker werkten de Helmonders in wisselende groepjes, maar namen ze altijd de telefoon van elkaar over.

Bekende namen uit het wereldje

Officier van justitie Patrick van Hees is vrij zeker van zijn zaak. De mannen staan op beeld. Zeker zo belangrijk: het zijn bekende namen uit het wereldje, en die komen in meerdere onderzoeken naar boven. Een van de drie, Arif K., heeft naast deze zaak nog een tweede drugszaak lopen. "Het weerhield hem niet opnieuw de fout in te gaan", constateerde Van Hees droog.

Geen wonder dat de officier tegen het verzoek van de advocaten was om de mannen vrij te laten uit voorarrest. Paul Saris had zijn cliënt Soher S al vrijgekregen. Peter van Zon vroeg hetzelfde voor Arif. Die was kort geleden getrouwd. Tuvan T. had -opvallend- een blanco strafblad.

Onder toezicht

De rechters vonden de verdenking fors, maar de persoonlijke omstandigheden brachten hen tot schorsing. Wel komen de twee onder toezicht van de reclassering en mogen ze absoluut geen contact hebben met andere mensen uit het dossier.