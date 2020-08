Rechtbank laat zwaarverslaafde vrouw vrij die spoor van vernielingen door Helmond en Mierlo trok

Vooral camping het Wolfsven in Mierlo had in april en mei te lijden onder de strapatsen van Wendy van der G. (45) en haar vriend (29). De tenlasteleggingen geven geen details, maar in zijn algemeenheid laten ze al weinig aan de verbeelding over. Een of meer huisjes van binnen vernield, pasjes en telefoons gestolen van andere gasten bij wie ze inbraken, er verdween een fiets, mengkranen en gereedschap.

Ook het Helmondse zwembad De Wissen kreeg ‘bezoek’, daar namen ze eerst een sauna (‘stroomdiefstal’) en vernielden die ook, net als het invalidetoilet. Dat is nog lang niet alles: officier van justitie Kim Tax heeft nog een stapel aangiften met eenzelfde klachten. Veel binnendringen, de twee zoeken slaapplaatsen. En verder vernielingen en (winkel-)diefstalletjes, vooral in en om Helmond.

Geen vervelende pubertjes

Het zouden twee erg vervelende pubertjes kunnen zijn geweest maar het zijn dus volwassen, zwaar verslaafd aan GHB. En dat kan mensen volledig van de wereld duwen. Wendy blijkt zich dan ook weinig tot niks van alles te herinneren. Toen het paar eind mei laveloos uit een chaletje werd geplukt, was ze zo van de kaart dat een dokter opsluiting verbood en haar doorstuurde naar het justitiële ziekenhuis in Scheveningen. En ook dat weet ze niet meer.

Quote Toen het paar eind mei laveloos uit een chaletje werd geplukt, was ze zo van de kaart dat een dokter opsluiting verbood en haar doorstuur­de naar het justitiële ziekenhuis

De zaak tegen het paar komt in november inhoudelijk voor de rechter. Advocate Lut vroeg vrijdagochtend opheffing van het voorarrest. Een heikel verzoek, want GHB-verslaving is bijzonder hardnekkig en de Reclassering zag een ‘zeer grote kans op terugval’. Maar achter tralies zitten is ook geen echte optie, vond Lut.

Speelbal

Wendy werd als een speelbal heen en weer gestuiterd tussen instanties en locaties. Ze zou vanuit de gevangenis alvast naar een kliniek kunnen, maar die ging dicht wegens corona. Toen de sluiting bijna voorbij was, werd de vrouw overgeplaatst naar een andere gevangenis, zodat ze onder een andere regio viel en er opnieuw een kliniek moest worden gezocht. Die is nog niet gevonden maar zal ongetwijfeld ook een wachtlijst hebben. Als ze dat allemaal moet afwachten in de cel, is er alle kans dat ze langer in voorarrest zit dan de rechtbank haar dadelijk zal straffen. “Het zijn hinderlijke feiten”, gaf de advocate toe, “Maar ze gaan geen jaren cel opleveren.”

Lut zag het gevaar van de lonkende drugs als Wendy vrij was. “Maar er is in principe niks mis met cliënte. Ze had een mooie carrière, alles was in orde totdat ze opeens een verkeerde pad insloeg en de weg terug niet meer kon vinden. Als de wolk eenmaal is opgetrokken heeft ze geen enkel kwaad in de zin. Die verdenkingen zijn geen misdaden, maar symptomen van een heel ander probleem.”

Zacht gezegd zeer onverstandig

Officier Tax vond het geen goed idee. Vooral omdat er nog meer zaken boven tafel gaan komen had zij wel een langere straf voor ogen. Vrijlating leek haar ‘zacht gezegd zeer onverstandig’. Maar na ‘flink puzzelen’ zagen ook de rechters het gevaar van een te lang voorarrest en besloten ze de vrouw toch vrij te laten. Haar sprongen tranen in de ogen. De zaak van haar vriend zou daarna worden behandeld maar hij en zijn advocate kwamen niet opdagen, dus hij blijft wel achter tralies.

Quote De zaak van haar vriend zou daarna worden behandeld maar hij en zijn advocate kwamen niet opdagen, dus hij blijft wel achter tralies.

Volledig scherm Bij haar arrestatie was de vrouw zo van de kaart dat ze niet in een politiecel mocht van de dokter, maar meteen werd overgebracht naar de Scheveningse gevangenis die een ziekenhuis heeft © ANP