Rechtbank noemt gefilmde kopschopper Helmond ‘genadeloos agressief’

De aanval was in december vorig jaar in het Helmondse centrum op de Parkweg. Een filmpje ervan zorgde voor veel onrust. Te zien was hoe minstens twee jongens uit alle macht bleven doorschoppen op de al bewusteloze slachtoffers. Diverse getuigen zeiden bang te zijn dat met name één slachtoffer werd doodgeschopt. Burgemeester Elly Blanksma sprak schande van het geweld.



De veroordeelde jongen, destijds 16, is op de beelden herkend, maar verstopte zich aanvankelijk. Hij had nog meer op zijn kerfstok. In februari werd hij betrapt bij een inbraak maar ontkwam, met geweld. In mei ging hij los op een buurtgenoot.