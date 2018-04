Rechter negeert wens Helmondse fraudeambtenaar

450.000 euro

Voormalig topambtenaar Pieter H. wordt ervan verdacht dat hij de gemeente Helmond voor tonnen heeft gedupeerd . Als 'chef inkoop' kon hij jarenlang zijn gang gaan, totdat hij in 2016 werd ontslagen . In een rapport, dat in opdracht van de gemeente is gemaakt, staat dat H. zijn werkgever tussen 2014 en 2016 voor 449.680 euro heeft getild. Op ' kosten van de zaak ' bestelde hij onder meer elektronica, planten, kleding en wijn.

No Mauer, de advocaat van Safety Masters, wil graag benadrukken dat het bedrijf nooit in staat van beschuldiging is gesteld. "We zijn gehoord als getuigen, niet als verdachten", zegt Mauer. "Safety Masters is handelsonderneming, dus ja, er is altijd een bepaalde marge. Van het woord 'tussenpersoon' gaat echter een bepaalde insinuatie uit, die helemaal niet terecht is. Safety Masters is geen enkele partij in deze strafzaak."