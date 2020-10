Rechter oordeelt: ‘Westvoort uit Helmond ging failliet door netbeheerder Enexis’

Het is nog onduidelijk op wat voor bedrag de oud-eigenaren van Westvoort, Pieter Vervoort en Wim van de Westerlo, mogen rekenen. Na jarenlang geharrewar stelt de rechtbank in Den Bosch de Helmondse firma wél in het gelijk: Westvoort is door toedoen van de grote netbeheerder Enexis in 2014 noodgedwongen op de fles gegaan. Vervoort en Van de Westerlo claimen in totaal 26 miljoen euro. De rechter liet tijdens een eerdere zitting al wel doorschemeren dat het die som aan de ‘hoge kant’ vond. Enexis kan bovendien nog in hoger beroep gaan.