Rechter stelt Universiteit van Maastricht in het gelijk: Senzer moet alsnog naheffing betalen

Voorstel­ling in Cacaofa­briek over het rauwe gevoel na zelfdoding

9:25 HELMOND - Haar zusje Marianne pleegde in 2001 zelfmoord op 21-jarige leeftijd. Eva Nagel uit Haarlem maakte daar een theatervoorstelling van: Oploskoffie. Dinsdagavond 5 februari speelt zij het stuk van een half uur in de Cacaofabriek in Helmond.