Rechter: ‘Tielemans is psychisch in staat om strafzaak tegen hem te begrijpen’

DEN BOSCH - Peter Tielemans (62) is psychisch in staat om de strekking van de strafzaak tegen hem te begrijpen, zo oordeelde de rechtbank in Den Bosch maandagmiddag. De verdediging wilde dat de zaak zou worden geschorst, maar dat verzoek werd niet gehonoreerd.

Afgelopen juli vond de rechter dat er een onderzoek naar de geestesgesteldheid van de oud-wethouder van Helmond moest komen. Volgens zijn advocaat Richard Wagemans kon er namelijk ‘geen normaal gesprek meer met hem worden gevoerd’. De psychiaters oordeelden anders in hun rapport. De rechtbank ging mee met die bevindingen. ,,Hij begrijpt waarvan hij wordt verdacht en hij kan ook reflecteren op hetgene wat hem ten laste wordt gelegd.”

Richard Wagemans, advocaat van Tielemans, deed in eerste instantie een aanhoudingsverzoek. Hij legde uit waarom zijn cliënt niet aanwezig was in de rechtbank. ,,Afgelopen vrijdag heeft hij een hartinfarct gehad. Het was echt op het randje, ik dacht dat-ie het niet meer zou halen”, vertelde de Limburgse raadsman tijdens de pro-forma zitting. ,,Zijn psychiater en cardioloog hebben hem afgeraden om hier te verschijnen. Hij wilde wel aanwezig zijn.”

Geheime rekening

Tielemans wordt er door justitie van verdacht dat hij samen met een onbekende medeverdachte 170.000 euro zou hebben verduisterd in België, Frankrijk, Spanje, Tsjechië en Brazilië. Dat bedrag was afkomstig van een ‘geheime’ rekening van zijn voormalige partij SDH. Ook zou Tielemans, samen met nog een persoon, een Helmonds bedrijf voor 32.000 euro hebben willen afpersen. Bovendien zou Tielemans verschillende donaties hebben gevraagd en/of aangenomen. Een voormalige exploitant van een coffeeshop in Eindhoven bevestigde in het ED dat hij in 2010 10.000 euro stortte op de partijrekening van SDH.