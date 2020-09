Rechtszaak tegen bomenkap Boerhaavelaan in Helmond afgelast, in november beslist gemeente opnieuw

Helmond is niet blij met schrappen Bravoflex, wil goed openbaar vervoer en stuurt brief naar de provincie

2 september HELMOND - Helmond is ontzettend teleurgesteld over het stoppen met Bravoflex. In delen van de stad rijdt straks geen bus meer. Er moet een goed alternatief komen. Helmond zal dat de provincie - die gaat over het ov in Brabant - in een brief laten weten.