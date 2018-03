Rechtszaak tegen Hayat S. uit Helmond wordt uitgesteld

Video Helmondse jongen praat vanuit ziekbed via robot met zijn klasgenootjes

15 maart Helmond - Kourosh is ziek. De zevenjarige jongen ligt in het Elkerliek. Hij mist zijn klasgenootjes en de klas mist hem. Maar sinds deze week is hij toch aanwezig in groep 3 van De Vendelier. Hij praat met juf Moniek, met zijn vriendjes, kijkt rond, steekt zijn vinger op en spreekt over het boekje dat ze samen hebben gelezen. Dat doet Kourosh (7) via een robot, de AV1. Die is zijn ogen, oren en stem.