Ree te water in Helmond: Juul bedenkt zich geen moment, duikt in ’t kanaal en krijgt schop als dank

Stiphoutse tandarts snapt discussie over schuur niet: ‘Geen monument? Ik moest 'm in originele staat herbouwen en kreeg 15.000 gulden’

14 augustus HELMOND - Hoezo is het schuurtje waar Stiphout al dagen over praat geen monument? Dat is het absoluut wel, zegt tandarts Harrie Heesterbeek. De oud-eigenaar heeft het in 1995 met subsidie van de gemeente herbouwd in oude staat.