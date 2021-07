‘Regels zijn te streng om niet te korten op de bijstand als ouder en volwassen kind samenwonen’

PVV wil meedoen aan verkiezin­gen in Helmond: ‘We willen dat onvervals­te PVV-ge­luid laten horen’

2 juli HELMOND - De PVV wil volgend jaar in maart deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. De partij gaat nu op zoek naar geschikte kandidaten, op basis daarvan wordt besloten of de PVV daadwerkelijk gaat strijden om zetels in de stad.