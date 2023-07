UIT DE OUDE DOOS Voetjes van de vloer in Kooker: wie weet er iets over deze dansgele­gen­heid van weleer?

HELMOND - Waar is dat feestje? In dansgelegenheid Kooker? In september 1969 wordt de zaak feestelijk geopend. Jozef van den Broek was er bij met zijn camera.