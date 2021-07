René van de Westerlo overgestapt van Helder Helmond naar partij van Michael Rieter

Jan van Bree neemt winkel vol geuren voor lijf, stofzuiger, huis en auto over van zieke moeder en verhuist naar dé winkel­straat van Helmond

1 juli HELMOND - ,,Klanten willen wel ruiken wat ze kopen,” kijkt Jan van Bree om naar de lockdown die er voor hem flink in hakte. In die rotperiode zegde de Helmonder zijn baan op om geurwinkel Impression over te nemen van zijn zieke moeder. Nu opent hij een grotere winkel.