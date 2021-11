Renovatie Helmondse Leonardusbuurt komt weer op gang: ‘Het werd tijd, ik stook me gek’

‘Werd tijd’ Met een zwarte stift schrijft Dory Sprenger die woorden op een rode dakpan. ,,Wat moet ik er anders opzetten? ‘Opschieten’ of ‘Ik stookte me gek’?” De bewoonster van het Willem Beringsplein is blij dat eindelijk ook haar huis bij de tijd wordt gemaakt.

Ze woont er dertig jaar en het is nu echt wel toe aan een goede update. ,,Isolatie”, zegt ze gevraagd naar wat het hardste nodig is. ,,Het tocht overal. Ik stook me gek.”

Quote Het is een roerig jaar geweest. We hebben gewikt en gewogen Paul Terwisscha, Directeur-bestuurder Volksbelang

Sprenger weet nog niet precies wanneer de bouwvakkers aan de deur staan, maar ze heeft er vertrouwen in dat het nu echt gaat gebeuren. Het is wachten op bouwmaterialen. Als die er zijn, is de planning met aannemer Jansen Huybregts snel rond belooft Volksbelang.

Woensdag heeft de corporatie alvast een officieel moment bij buurthuis ’t Huukske georganiseerd. De start van het opknappen van dat monumentale pand uit 1929 is de herstart van de langverwachte verdere renovatie van de Leonardusbuurt. Volksbelang-directeur Paul Terwisscha en de wethouders Harrie van Dijk en Gaby van den Waardenburg onthullen het ontwerp voor een plaquette die in de gevel wordt verwerkt.

Rem op renovatie

Tot 2030 wordt groot onderhoud gepleegd aan ruim vierhonderd nog niet opgeknapte jarendertigwoningen. ,,Ze zouden hier al in 2019 beginnen”, zegt Sprenger. Bijna iedereen weet waarom dat er niet van gekomen is. Door problemen met funderingen en nieuwe duurzaamheidseisen werd de in 2015 ingezette renovatie na ruim 200 huizen gestaakt. Volksbelang moest opnieuw nadenken over de toekomst van de oude huizen: renoveren of slopen en nieuwbouwen?

Omdat Volksbelang het niet alleen kon betalen, schoot collega Bergopwaarts te hulp. De Deurnese corporatie zou driehonderd huizen overnemen en 75 miljoen investeren. Als het puntje bij paaltje komt trekt Bergopwaarts de stekker uit de samenwerking.

Dakpannen met een boodschap

De dakpan die Sprenger heeft beschreven gaat straks op het dak van haar gerenoveerde huis. Alle buurtbewoners kunnen een boodschap achterlaten op de pannen. Ze worden ook gevraagd mee te denken over de invulling van buurthuiskamer ’t Huukske.

’t Huukske en de aangrenzende woningen bij het Willem Beringsplein worden in originele staat teruggebracht. De buitenwerkzaamheden van dit blok worden in maart afgerond. Als de bewoners even helemaal klaar zijn met het getimmer en gezaag, kunnen ze tijdelijk terecht in een speciaal ingerichte ‘rustwoning’.