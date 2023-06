Renovatie Helmondse Planetenbuurt is voor bewoners doffe ellende: ‘Blij dat het mooi weer is, straks regent het weer binnen’

Vrouwen FC Barcelona spelen trauma van zich af in Eindhoven, nu is verloren CL-finale voor Wolfsburg een drijfveer

Na een boeiend gevecht in het Philips Stadion in Eindhoven mochten de voetbalsters van FC Barcelona voor de tweede keer de Champions League omhoog houden. Tegen VfL Wolfsburg draaiden ze de finale compleet om. ,,Deze wedstrijd was reclame voor het vrouwenvoetbal.”