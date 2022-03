Renovatie van de blokhut is hoogtepunt van 75 jaar Jong Nederland Asten

Jan Welten is de archivaris van JNA. Hij vertelt over Henk Zeegers, die in de oorlog moest stoppen met de ‘mannelijke’ jeugdbeweging, ,,Na de oorlog pakte Henk zijn vrijwilligerswerk weer op en stond in 1947 aan de basis van een jeugdvereniging bedoeld voor ontspanning voor minder bedeelde kinderen; Jong Nederland Asten.”

Quote Bezig zijn bij Jong Nederland is voor de kinderen als bij opa en oma zijn; ze mogen wel op tafel zitten, maar er niet op staan Petrie Knapen, Voorzitter JNA

75 jaar later wordt het motto van oprichter Zeegers - ‘Gedraag je alsof je thuis bent’ - nog steeds nageleefd. Voorzitter Petrie Knapen: ,,Wij vinden dat onze jeugd zich hier wel aan houdt. Zij mogen meer dan thuis, maar er zijn regels. Bezig zijn bij Jong Nederland is voor de kinderen als bij opa en oma zijn; ze mogen wel op tafel zitten, maar er niet op staan.”

In 1952 begonnen een aantal leden op een trom te slaan en weer anderen op een toeter te blazen. Ze noemden zich de Brassband. Welten: ,,Zeventig jaar later is het de bekende muziekvereniging van JNA, na het jeugdwerk de tweede poot van onze vereniging. Weer wat later werd de oud papier-actiegroep opgericht. Die zorgt ervoor dat we instrumenten én spullen voor het jeugdwerk kunnen kopen.”

‘Leden worden meestal jeugdleider’

Asten is blij met Jong Nederland. ,,De vereniging zorgt voor muziek en het milieu, én de Astense moeders kunnen hun kroost kwijt bij het jeugdwerk”, zegt jeugdleider Mario Verberne. ,,Ook is belangrijk dat wij geen beroep op ouders hoeven te doen. Als de leden 18 jaar zijn dan kunnen ze kiezen: stoppen of leider worden. De meesten kiezen voor het laatste. De anderen komen nog wel eens langs om wat te klussen.”

Quote Het kamp is een feest voor de kinderen. Vooral de traditione­le frikandel­len­soep die al jaren op het menu staat leiders Bregje en Jeannette

Leiders Bregje en Jeannette zijn nu al bezig met de organisatie van het jaarlijkse kamp, met zo’n 75 kinderen en 25 jeugdleiders. ,,Eigenlijk is dat niet zoveel werk, er is door de jaren heen een prima draaiboek gemaakt en onze jeugd is wel zo creatief dat ze er zelf nog een aantal leuke activiteiten bij verzinnen. De jongsten slapen dan in de ruimte die we huren bij een andere Jong Nederland in het land. De ouderen slapen in tenten. Dat is een feest voor de kinderen. Vooral de traditionele frikandellensoep die al jaren op het menu staat.”

Bij thuiskomst staan de ouders te wachten bij de blokhut in Asten. ,,Dan vragen ze wel eens of de kinderen braaf zijn geweest. Ons antwoord is dan: ‘Als jullie kind bij thuiskomst vraagt wanneer ze weer naar Jong Nederland mogen, dan hoeven jullie je geen zorgen te maken’.”

Volledig scherm Petrie Knapen en Jeannette maken het terrein van JNA weer netjes voor de renovatie. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Het terrein van JNA aan de Dijkstraat ziet eruit als een bouwplaats van een aannemer. ,,Wij zijn druk bezig met de verbouwing en vernieuwing van onze blokhut, dat is de reden dat ons terrein er wat rommelig uitziet”, licht voorzitter Knapen toe. ,,Maar in het najaar is dit het geschenk voor ons 75-jarig bestaan. Klaar voor de toekomst.”

Lusten én lasten dragen voor gerenoveerde blokhut

,,Wij zijn rond met de gemeente over de subsidie voor de renovatie. We hebben de afspraak gemaakt dat als het gebouw klaar is, JNA eigenaar wordt. Dat betekent dan dat niet alleen de lusten, maar ook de lasten voor ons zijn. Maar voor het eerste zorgen de leiders en dat kost niets, en voor het andere is er altijd onze papieractie.”

Quote De blokhut is ook belangrijk, maar zonder leden heb je er niets aan Petri Knapen

De voorzitter en jeugdleiders zijn het eens over de toekomst van Jong Nederland. ,,Dat onze vier pijlers blijven, sport, spel, en het buitenleven, en op nummer één onze leden. De blokhut is ook belangrijk, maar zonder leden heb je er niets aan.”