Reptielen vasthouden in Helmond? Toch maar niet

Nee, knuffelen was er niet bij deze keer. Daarvoor waren de vijf dieren die in een klein uur voorbijkwamen echt te gevaarlijk. Het ging achtereenvolgens om een Diamantratelslang, een Kaapse cobra, een Afrikaanse dwergkrokodil, een Madagaskar-boa en een Koningscobra. Dit laatste dier is ’s werelds langste gifslang. „Met één beet kan hij veertig volwassen mannen doden”, meldde ecoloog Sterrin Smalbrugge, die de show presenteerde. Het exemplaar dat in Helmond te zien was, was ruim vier meter lang.