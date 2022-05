Restaurant Bij Vrienden gaat spoedig open in oude pand De Rozario: ‘We hebben ook een kaasbibliotheek’

Ze hebben er zin in, zoveel is duidelijk. Jolande en Jeroen Manders - die de afgelopen zeven jaar restaurant Taste runden in Geldrop - moeten alleen nog even wachten totdat de verbouwing is voltooid. Het zitgedeelte en de keuken worden niet alleen grondig aangepakt, ook komt er een heuse kaasbibliotheek in het hart van de zaak.