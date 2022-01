Restaurant De Deftige Aap in Helmond gaat tegen de stroom in en breidt uit: winkel én distilleerderij voor gin en whisky

Vlak voordat de huidige lockdown inging, had Mark van den Bogaard (53) nog een heel fijne omzet gedraaid in De Deftige Aap. ,,Toen zat de hele tent vol en was het gezellig. Een week later, ook op zondag, bleef de teller steken op vijf euro. Had ik twee kopjes koffie verkocht om mee te nemen. Ja, je kunt wel zeggen dat wij direct worden geraakt door wat er in Den Haag wordt besloten.”