Restaurant Loro Blonyo in Helmond tijdelijk gesloten door overstroomd riool

Martin uit Helmond bewijst het: bestaand huis kan betaalbaar van het gas

9 maart HELMOND - Martin van Hees opent de meterkast van zijn woning aan de rand van de Helmondse wijk Rijpelberg. Met een zaklamp schijnt hij op de traditionele, analoge stroommeter. Die draait niet vooruit maar terug, en hard ook. Van Hees tovert een glimlach op zijn gezicht. In de woonkamer ziet zijn vrouw Ine via een app op haar mobiele telefoon dat in twee maanden tijd al ruim 158 kilogram CO2 is bespaard. Ook leuk.