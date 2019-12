Restaurants schieten als paddenstoelen uit de grond: steeds meer keus in ‘eetstad Helmond’

HELMOND - Helmond is weer twee restaurants rijker en het einde van de horecagolf lijkt nog niet in zicht. ,,De eetzaakjes schieten als paddenstoelen uit de grond."

Van ondergoedwinkel naar horeca-etablissement. Het past in de trend die al langer zichtbaar is in het Helmondse centrum: winkels verdwijnen, restaurants verschijnen. La Dominicana is de zoveelste zaak die de deuren heeft geopend op de Markt van Helmond. Restaurant Panache, even verderop, verwelkomde vorige week ook al haar eerste gasten. In dat pand zat eerder een tattooshop.

,,De horecavergunning was binnen anderhalve week rond", vertelt Jules Otgens, die samen met zijn vrouw Belkys Cruz een succes wil maken van La Dominicana. ,,De gemeente was erg snel. We willen een beetje leven in de brouwerij gaan brengen. In de zomer gaat de muziek lekker aan, terrasjes buiten."

‘Een nieuwe start’

Zijn vrouw Belkys Cruz uit de Dominicaanse Republiek droomde van haar eigen keuken, en nu heeft ze er een. Ze serveert rijst met gestoofd vlees en gerechtjes als roti en empanadas. ,,Ik had eerst een cateringbedrijf op de Bakelsedijk, maar we moesten na drie weken dicht", zegt Cruz. ,,Dat had met de woonbestemming van het pand te maken. Nu kunnen we, in het centrum, een nieuwe start maken."

Ruim een jaar geleden gingen in het stadshart al Loro Blonyo en Más Braseria van start, net als La Cubanita. Op korte termijn opent Aziatisch restaurant Mojo zijn deuren. Dáár weer vlakbij: een nieuwe, Vietnamese toko waar eten afgehaald kan worden. In de oude bibliotheek moet op de begane grond een food market komen, daarboven worden appartementen gerealiseerd. Helmond manifesteert zich steeds nadrukkelijker als een diverse eetstad. De gemeente hanteert ook geen maximum als het gaat om de hoeveelheid horeca.

Beetje Kleine Berg

Marc Bras is eigenaar van Panache en de voormalig uitbater van De Engel. ,,Ik zit al vanaf 2007 op de Markt en heb er jaren in m'n eentje gezeten. Nu schieten de restaurants als paddenstoelen uit de grond", vertelt Bras. De ondernemer is echter blij met zijn concullega's. ,,Het begint een beetje op de Kleine Berg te lijken in Eindhoven. Mensen hebben wat te kiezen. En er kan goed geparkeerd worden in de buurt. Dat maakt het aantrekkelijk."