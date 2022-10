Revalidatiecentrum ouderen verhuist van Fletcher hotel naar Elkerliek

LEZERSBRIEVEN Brieven | Uitleg op DDW liever op jeugdjour­naal niveau | 900.000 woningen bouwen tot 2030 is volslagen onzin

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 27 oktober in de krant verschenen.

27 oktober