Rianne Letschert uit Helmond wint titel ‘Topvrouw van het Jaar’

MAASTRICHT / HELMOND - De Helmondse Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht, is donderdagavond benoemd tot Topvrouw van het jaar 2019. De titel werd dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt. Het is de eerste keer dat de titel naar een universiteitsbestuurder gaat.

„Als Topvrouw van het Jaar wil ik graag dat het debat over werkende vrouwen verandert. Ik vind het storend dat er blijkbaar maar één manier is die goed is. Vrouwen die parttime werken worden weggezet als ‘balanstrutjes’: dat is zo denigrerend. Ik wil óók graag balans”, vertelt Rianne Letschert in een interview met De Limburger.

Ook wil Letschert er voor gaan zorgen dat minimaal 30 procent van het aantal hoogleraren aan de Universiteit Maastricht vrouw is. „Als over een jaar - aan het einde van mijn eerste termijn in september 2020 - de 30 procent niet bereikt is, ga ik op facultair niveau een quotum invoeren. Niet de meest ideale oplossing, maar ik vind echt dat er iets moet veranderen. Het duurt te lang.”

Letschert werd in 2016 benoemd tot rector magnificus aan de Universiteit Maastricht. Voor die tijd was ze hoogleraar Victimologie aan de Universiteit van Tilburg en deed ze onderzoek naar mensenrechtenschendingen en genocide.

‘Lef en passie’

De jury noemt Letschert iemand met ‘lef en passie’. Ook maakt de rector volgens de jury ‘moeilijke onderwerpen bespreekbaar en durft ze zich kwetsbaar op te stellen in een wereld waarin dat niet de gewoonte was’. In het juryrapport wordt haar ‘unieke combinatie van authentiek leiderschap met academische diepgang’ geroemd. „Ze is hiermee een voorbeeld voor vrouwen en mannen en niet alleen in de wetenschappelijke wereld.”

Rolmodel

De Stichting Topvrouw van het Jaar wil met de jaarlijkse verkiezing vrouwelijk talent ‘de aandacht geven die het verdient’. Ook biedt de titel volgens de stichting ‘succesvolle vrouwen een platform om zichtbaar te zijn en als rolmodel te kunnen fungeren voor andere vrouwen’.