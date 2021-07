Rianne Letschert wordt nog meer het gezicht van de Maastrichtse universiteit: van rector naar voorzitter

Helmond krijgt 24-uurs-op­vang voor verwarden: 'Maar de locatie van zo'n opvang gaat gevoelig liggen’

10 juli HELMOND - Er is in Helmond genoeg draagvlak voor een 24 uurs-opvang voor mensen met verward gedrag. Een dergelijke voorziening is nodig, vinden gemeente, politie en politiek. Maar ja, wáár moet die faciliteit dan komen?