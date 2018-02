'Riekie van de Kegel' Nobels-prijswinnaar in Helmond

HELMOND - Ze is in Helmond waarschijnlijk bekender onder haar bijnaam 'Riekie van De Kegel' dan als Adriaans, zoals ze echt heet. Jarenlang stond ze met haar man Theo achter de bar van De Gouden Kegel, zo'n beetje de huiskamer van Helmond. Veel Helmonders, die nu de vijftig zijn gepasseerd, beschouwden haar als hun tweede moeder. Riekie Adriaans werd vrijdag tijdens de Keijologische Hogeskool onderscheiden met de Nobelsprijs.

Uupper Udo Holtappels noemde Riekie 'de oudste vlogger van ons land'. Via de lokale omroep geeft ze allerhande huishoudelijke tips uit oma's tijd. Riekie Adriaans, die van niks wist, was echt blij: ,,Ik vind het gewéldig."

Jaarrede

De wetenskappelijke zitting in zaal De Traverse werd weer geopend met de jaarrede van de uuper. Hij ging in op het selectieve luisteren van mannen: ,,Ze heure, wa ze wille heure. Bèènde net gepensioneerd, hedde eindeluk rust, kriede tois den hullen dag dè geklep an ouwe kop. ’t Zin mannen die de pensioengerechtigde leeftijd hebbe opgeskroeft en nog weiter wille opskroeve. Makt er 80 van. Goade mee van oe pensioen over op Alzheimer."

En hij legde uit hoe dun de scheidslijn is tussen goed en slecht: ,,Tis mar innen letter verskil tussen wiet hààuwe en wethààuwe. Over bove en onderwirrelt gesproke. Eij, trouwes, die frauderende ambtenaar. Die hi de term Stadswinkel wel hul letterlijk genomme. Proletarisch winkelen."

En er bestaat ook zoiets als proletarisch sporten: ,,Kèènde gullie de Hellemondse triatlon? Ge goat te voewt noar ut zwembad en dan koomde mi de fiets terug!"

Perberen

Afstuderen in de Keijologie, het is elk jaar maar aan één persoon gegeven. En er mag iemand proefdraaien, oftewel perberen, om het bewijs van èèrmoei binnen te halen.

Het was groot één van de elf raadsleden die naar voren trad. John van Dijk bleek wetenschappelijke pretenties te hebben. Hij is uitvinder: ,,Ik zie jallie kieke: Unne Hellemonsen oitvinder, bestôn die dan? Gallie mèènt zeker dè un oitvinding pas werkt as ge dè zeluf ok doet. Ik ving oit vur een oer Hellemons bedrijf, de Maxi-Cosi. Zon plestik koipke wor ge oewe klènne veilig mi kèènt rondsjouwe. En naw meen bewijs: van dè sjouwe worre al gauw oew 'èèrum moei'."

Hij bedacht ook een oplossing: ,,Ik heb onderstellekes oitgevonden wor ge zonne Maxi-Cosi hendig op kèènt klikken. Die gaf ik unne skitterenede Hellemonse naom: Quinny. Special gekòzze om de verkaup wa te stimuleren. Gô mar nô. As ge bai de Prenetal binnenstapt wordt er gelijk gevraogd: Wat zuukte gai? Nun Helmonder zi dan mistal: kwi nie!”

Zijn moeder werkte bij Dankers: ,,Den aller urste winkel in Hellemond die ut hil joar alle zondaag open waar. En dè mog 30 jaor geleeje nog echt nie. Mar ja, wor moeste anders oe zondigse klirre hale."

Dankers

Over Dankers gesproken: Patricia Dankers, in het echt hoogleraar op de TU/e, verdedigde haar pruufskrif: 'Unnen Hellemonder máken, of ut maken van unnen Hèllemònder'. Hier hoefde ze geen Engels te spreken maar ABH. In Keijologietermen is ze promomaidje. Patricia hield het liever genderneutraal: promomensje.

Zoals ook een Hellemonder genderneutraal is, bewees ze. ,,Dè blijkt oit meerdere factoren. Ein: Hai is zai, en zai is hai. Dus un vrouwmens wordt angedoid mi hai. En zai is in hurren hum, des al genderneutraal in zun eigen. Tweie: Dun Hellemonder hi de Hema al vurbaigestreefd mi genderneutrale kleding. Kiek marris hier ààchter; ik zie meier dan tien mannen in jurriken. Drie: De Hellemondse hoishouding is genderneutraal. In Hellemond is ut nie allein de vrouw die nie werrekt."

Volledig scherm Perbeerder John van Dijk © FotoMeulenhof