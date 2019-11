Riet Lukassen (van Paul & Riet in Helmond) overleden op 81-jarige leeftijd

Als het slecht weer was, had Riet Lukassen altijd goede zin. Of nou ja, ze was dan in elk geval altijd blij voor haar zoon Paul. Want die had dan goede klandizie bij zijn lunchroom Délifrance in de Elzas Passage. Op de plek waar Paul junior nog altijd koffie en croissantjes serveert, had zij met haar man Paul lange tijd Eethoek Paul & Riet.