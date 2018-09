Rijk echtpaar uit Gemert pleegt uitkeringsfraude

Alexander Pechtold zet advocaat op Helmondse showbizz­jour­na­list Evert Santegoeds

10:32 HELMOND - D66-leider Alexander Pechtold dreigt met juridische stappen tegen Evert Santegoeds naar aanleiding van een geruchtmakend verhaal over zijn privéleven in Telegraaf-roddelblad Privé. Dat vertelde de in Helmond geboren tijdschriftbaas woensdagavond in Shownieuws. ,,We kregen allerlei dreigementen, ook van strafrechtelijke vervolging, van mij denk ik."