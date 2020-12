Rijmen voor het goede doel: gedichtenservice haalt meer dan drieduizend euro op

Drie ongelukken in vier dagen tijd op de Heistraat in Helmond: ‘Een racebaan, waar het recht van de sterkste geldt’

19 december HELMOND - Drie ongelukken in vier dagen tijd, waarbij één dode viel. Een bijzonder alarmerend cijfer. Al wordt er over de verkeersveiligheid in de Helmondse Heistraat al veel langer geklaagd, maar de gemeente grijpt pas in het nieuwe jaar in. ,,Het is hier een soort racebaan.”