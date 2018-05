Rijpelberger hekelt wangedrag rond Berkendonk in Helmond

Boenen met bijenwas in het Helmondse brugwach­ters­huis­je

11 mei HELMOND - Het waren niet helemaal de bezoekers waarop Jan Schriks en Olaf Sijmens gehoopt hadden. De hobby-beeldhouwers kregen vrijdagmiddag in het brugwachtershuisje bij de Cacaofabriek in Helmond visite van een man die vooral geïnteresseerd bleek in het bedieningspaneel (buiten gebruik) en van iemand die de weg kwam vragen. Toch vermaakten Schriks en Sijmens zich ook ditmaal prima in hun tijdelijke atelier.