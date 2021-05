Rijpelbergse verbroedert niet tijdens NLdoet

HELMOND - Tijdens NLdoet toont Rijpelberg gebrek aan cohesie weer. De buurt schittert bij het opknappen speeltuin door afwezigheid.



Hulp uit onverwachte hoek misschien, maar voor de Rijpelroets een welkome ruggensteun: een trosje Helmondse GroenLinksers reageerde als enige op de oproep om de speeltuin seizoensklaar te maken. Waar de buurt het laat afweten, nemen raadslid M’hamed Yahia, commissielid Hans Panjoel en fractieondersteuner Rick Rijpers de bezems en bladblazers ter hand om de Rijpelbergse speeltuin te kuisen.

Rijpelroets-leidsman Patrick Kweens had nog zo gehoopt dat tijdens NLdoet de inwoners van Rijpelberg zich van hun behulpzaamste kant lieten zien. Wat saamhorigheid kweken zou goed zijn uitgekomen, want het speeltuintje aan het Theo Driessenhof heeft wat werk voor de boeg. ,,Het klimrek, de kabelbaan en het waterglijbaantje zijn onderhand aan vervanging toe. Die staan er al sinds de opening in 1989.”

Quote Het vergroten van de onderlinge saamhorig­heid is echt een must in deze wijk. M’hamed Yahia, raadslid GroenLinks

Normaal hebben dit soort speeltoestellen een levensduur van zo’n twintig jaar. ,,Met veel onderhoud hebben we het nog wat jaartjes kunnen rekken. Maar dat kun je niet eeuwig blijven doen. Ze moeten stilaan worden vervangen.”

Quote In krap twee maanden draaiden wij een omzet die we normaal in een jaar halen. Patrick Kweens, Rijpelroets Op zaterdag blijft de helpende hand dus beperkt tot de eerdergenoemde politici, bijgestaan nog door LEVgroep-stagiaire Zuzanna Kruber en Senzer-leidinggevende Adenane Mahrou. Niet de gehoopte onbaatzuchtige steun vanuit de buurt dus. ,,Soms komen wel wat mensen vrijwillig helpen”, voegt Kweens er haast verontschuldigend aan toe. ,,Meestal gaat het dan om kleine klusjes, die weinig tijd vergen.”

Toch valt niet te ontkennen dat er in Rijpelberg nog het nodige te verbeteren valt qua onderlinge betrokkenheid. Cijfers van de gemeente tonen dat Rijpelberg nogal slecht scoort op het gebied van sociale kwaliteit. Er is weinig sociale controle en betrokkenheid van bewoners. Erger nog: veel Rijpelbergers ervaren overlast, vooral door jongeren. Ook raadslid Yahia is zich bewust van de problemen. ,,Het vergroten van de onderlinge saamhorigheid is echt een must in deze wijk. Ook arbeidsmigranten moet je daarbij betrekken, want die zijn er relatief veel in deze wijk.’’

Brochures in het Pools

Kweens wil een duit in het zakje doen. ,,We denken erover om brochures in het Pools te verspreiden. Zodat ook Poolse arbeidsmigranten hun kinderen hier naar de speeltuin brengen.” Dat past ook wel in het straatje van de gemeente. Een paar jaar terug stelde Helmond voor Rijpelberg een wijkspeelplan op, wat een lans breekt voor het creëren van sport- en speelplekken. De invasie van kinderen sinds de heropening van de Rijpelroets - begin april - laat raden dat daar veel behoefte aan is. Kweens: ,,In krap twee maanden draaiden wij een omzet die we normaal in een jaar halen.”

Juist volwassenen mogen misschien wel vaker hun gezicht laten zien in Rijpelberg. Jos Dijkers van de plaatselijke belangengroep pleitte in deze krant er jaren geleden al voor om hen meer te betrekken bij wijkactiviteiten. De door de buurt zo geliefde speeltuin opknappen had perfect in dat plaatje gepast. Maar dat zal voor later zijn.