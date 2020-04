Rijsttafels bezorgd per racewagen in Helmond: ‘Mag ik de auto ook houden?’

HELMOND - Je hebt brommers, bestelbusjes en elektrische fietsen. Maar het komt niet vaak voor dat nasi en bami bezorgd per raceauto. Indonesisch restaurant Loro Blonyo in Helmond had gisteravond de primeur.

De ludieke actie werd aan het begin van deze week aangekondigd. Landelijke media besteedden daarna al snel aandacht aan het initiatief van Loro Blonyo. In totaal gaven zes klanten zich op voor de eenmalige ‘supersnelle’ bezorging. Zij betaalden allemaal twintig euro extra. Alle opbrengsten gaan naar de actie ‘Voor de toppers van het Elkerliek’. Met het opgehaalde geld worden dinerbonnen gekocht voor ziekenhuismedewerkers.

De bolide, een Ariel Atom 3.5 Supercharged, werd bestuurd door vaste klant Roy Soons. Hij reed gisteren belangeloos door Helmond, met tassen vol rijst, saté en rendang. De bestellers konden ook nog even op de foto met het bijzondere race-monster. ,,Ik rijd graag”, zei Soons, nadat hij twee walmende zakken met Indonesisch eten op de stoep had geparkeerd. ,,En als we zo de mensen van het Elkerliek een hart onder de riem kunnen steken, dan is dat helemaal mooi.”

Geen feestje

Soons maakte onder meer een pitstop bij de familie Crox, als verrassing voor een van de jarige familieleden. Lukas werd negentien jaar oud en stapte zelf ook nog even in Ariel Atom. ,,Heel gaaf”, vond de jarige. ,,Normaal gesproken had ik nu natuurlijk een feestje willen geven, maar dat zit er even niet in. Ik heb wel drie vrienden uitgenodigd, we blijven netjes op afstand van elkaar. Ik had het liefst die auto hier gehouden eigenlijk.”