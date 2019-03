RIVM: groentes uit moestuin Helmond veilig

Ilse Spoorma­kers uit Helmond werkt weer met plezier door Senzer

11:49 HELMOND - Ilse Spoormakers liep vast in haar werk in de zorg. En daarna nog eens. Werken was zwaar. Werken was té zwaar. Ze viel uit. Dat was een jaar of zes geleden. Sinds een paar maanden is de 31-jarige Helmondse vier dagen in de week actief in het Elkerliek ziekenhuis. Zonder klachten. Ze profiteerde van een project van werkbedrijf Senzer en de GGZ Oost-Brabant.