Rob Bouwman uit Helmond wint de Zilveren Narrenkap

Piet Sweep (1933-2018), oud-huisarts in Helmond, had altijd een luisterend oor voor zijn patiënten

26 januari Aarle-Rixtel/Helmond - Piet Sweep was een ongelooflijk toegewijde huisarts die alle tijd nam voor zijn patiënten. ,,Hij was er continu mee bezig en ging ook 's avonds vaak nog langs. En als het niet goed met iemand ging nóg een keer", weet zijn zoon. Piet Sweep is van 1965 tot 1998 huisarts in Helmond geweest. Hij is op 84-jarige leeftijd overleden.