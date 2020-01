Robijnen jubilaris Adriaan Sijmens van Schola Cantorum in Stiphout: ‘Eigenlijk weet ik niet wat ik zing in het gregoriaans’

Thomas van den Elsen (63) begon op zijn zestiende met zingen bij mannenkoor Stiphout, met zijn vader Jan en opa Thomas. Adriaan Sijmens (81) zat daar ook bij. Toen Van den Elsen twintig jaar was, leerde hij bij de nonnen in Breda gregoriaans zingen en dirigeren. Omdat hij dit in de Stiphoutse kerk miste, wilde hij een gregoriaans koor beginnen.

Dat deed hij veertig jaar geleden met zes mannen, onder wie zijn vader en Adriaan Sijmens. In al die jaren was er nauwelijks verloop. Van den Elsen, al die tijd dirigent van het koor: ,,Sijmens is de beste zanger, ook al die jaren een van de voorzangers. Degene die begint met de intro’s van een gezang. De anderen volgen dan.’’

Sijmens is er trots op dat hij het gregoriaans destijds nog van Theo Driessen geleerd heeft. Beide heren volgden samen ook een dirigentencursus. Dat Sijmens nog steeds gedreven is, kun je goed zien. Enthousiast laat hij de graduale, het dikke, 135 euro kostende zangboek zien en een eerdere pauselijke onderscheiding die hij kreeg voor zijn inzet bij het koor.

Hoogmis

Het koor repeteert op woensdagavond. Tegenwoordig in de sacristie van de Sint Trudokerk. Eén keer in de maand, op de derde zondag, zingen ze een hoogmis. Er waren vroeger tenslotte vier koren in Stiphout, die allemaal een zondag voor hun rekening namen. Op feestdagen zingt Schola Cantorum ook en twee keer per jaar in de kapel van het ziekenhuis.

Repeteren deden ze vroeger bij leden thuis. Met plezier denkt Van den Elsen terug aan een lid dat, als het hem niet aanstond, naar boven liep en de boel de boel liet. Ze zijn nu met negen zangers en een organist. Van den Elsen is de dirigent en daarnaast het enige niet-gepensioneerde lid van het koor.

,,Je hoeft geen Latijn te kennen, hoor,” zegt hij. Sijmens: ,,Ik zing graag in het Latijn, maar eigenlijk weet ik niet wat ik zing. Maar dat is geen enkel probleem. Het gaat om de klanken. In de kerkboekjes staat de vertaling van wat we zingen.”

Ook vrouwen melden zich wel eens aan, maar helaas. ,,Gregoriaans met gemengde stemmen, dat klinkt niet”, aldus Van den Elsen.