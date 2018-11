ROC-docente uit Geldrop is een beest op de sambo-mat

Dierenacti­vis­ten voerden twaalf uur lang actie bij Van Rooi Meat in Helmond

9:41 HELMOND - In totaal waren ze dinsdag met een man of 25. De organisatie The Save Movement voert actie over de hele wereld en streek dinsdag ook neer in Helmond. Twaalf uur lang hielden ze een vreedzaam protest aan de poorten van vleesverwerker Van Rooi Meat.