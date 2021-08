ROC ter AA in Helmond wil introductiedag organiseren voor zo'n 900 eerstejaarsstudenten: ‘Maar veiligheid staat voorop’

Begin volgende week neemt de schoolleiding, die overleg heeft met de GGD en de gemeente, een beslissing over de manier waarop de intro kan doorgaan. ,,We willen hierin onze eigen verantwoordelijkheid nemen”, laat een woordvoerster weten. ,,Als iedereen op anderhalve meter afstand kan staan, dan hoeft er niet getest te worden. Maar die vorm maakt het niet per se gemakkelijker, we willen het zo veilig mogelijk organiseren.”